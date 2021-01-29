Новые интригующие подробности о King’s Bounty 2
Компания 1C Entertainment опубликовала новый дневник разработки King’s Bounty 2, в котором разработчики отвечали на вопросы игроков. О самом интересном мы сейчас, разумеется, напишем.
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Так, King’s Bounty 2 выйдет одновременно на всех платформах. Причём, везде состав контента будет одинаковый, никаких бонусов. На данный момент известно, что в игре будет 70 видов юнитов. Причём, при повышении уровня у юнитов меняется их внешний вид. Про мультиплеер пока говорить очень рано — у команды авторов нет на него планов.
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В игре будет несколько рас: люди, грифоны, дворфы, драконы, тролли и магические конструкты. У каждой расы будет фракция с уникальными отрядами. Отрядов на боле боя не может быть больше пяти с каждой стороны, у каждого бойца отряда будут разные не только лица, но и броня. Если говорить об артефактах, то их можно будет надевать только на главного героя, но характеристики и бонусы распределяются на все отряды.
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Также 1C Entertainment дала понять, что вторая King’s Bounty не будет связана с предыдущей игрой, но самые пытливые найдут «пасхалки». Предварительно установлено, что сиквел должен поступить в продажу в марте нынешнего года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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