Более полутора часов обнадёживающего геймплея Resident Evil Re:Verse
Когда Capcom на прошлой неделе провела премьеру игрового процесса Resident Evil Village и анонсировала её отдельный (но входящий в комплект поставки) онлайн-компонент под названием Resident Evil Re:Verse, большинство игроков были, мягко говоря, не в восторге от явившегося их взору мультиплеера. В основном жалобы касались непонятного графического фильтра, превращающего игру в некое подобие комикса.
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К счастью, Capcom разрешила участникам бета-теста Re:Verse поделиться с общественностью записями игрового процесса, благодаря чему, например, выяснилось, что неприемлемый фильтр можно отключать, превратив графику во вполне достойную для 2021 года — примерно на уровне ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3. Ниже прикрепляем видеоролик-запись трансляции пользователя YouTube под псевдонимом SwingPoynt.
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Игровой процесс заключается в том, чтобы бродить по локациям и умерщвлять оппонентов. В зависимости от выбранного героя вселенной Resident Evil у игрока будут отличаться набор оружия и способности. Если вы пали от руки другого игрока, то вы превращаетесь в так называемое биологическое оружие, которому нужно наращивать силу и превращаться в могущественных врагов мира Resident Evil, например, в Тирана.
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Напомним, что Resident Evil Village вместе с её онлайн-компонентом выйдут в свет 7 мая на всех актуальных платформах.
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