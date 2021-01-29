Илон Маск похвалил разработчиков Cyberpunk 2077 за оперативные обновления
Как известно, Илон Маск не только стремится (и даже успешно это делает) воплотить в реальность научную фантастику, но и является большим поклонником вымышленной реальности в лице видеоигр; в частности, обожает творения CD Projekt RED. Естественно, Маск не обошёл стороной Cyberpunk 2077 и уже неоднократно положительно высказывался о данном проекте.
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Несколько часов назад он, рассказывая об обновлённой Tesla Model S, уточнил, что бортовой компьютер электромобиля сможет воспроизводить многие игры, в числе которых и Cyberpunk 2077, после чего похвалил эстетику игры и, в частности, работу дизайнеров интерьеров.
Но это не всё: поскольку Маск, как и многие другие игроки в Cyberpunk 2077, столкнулся с ошибками, ему особенно приятно видеть, что разработчики не сидят сложа руки, а оперативно выпускают обновления. По словам Маска, в Cyberpunk 2077 даже у хотфиксов есть хотфиксы.
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Разумеется, после «твитов» Маска слегка вверх пошла стоимость акций CD Projekt, что, впрочем, не помешало ей всего через пару часов вернуться к «дотвитовому» значению.
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