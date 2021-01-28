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Релиз экшена Returnal, раскрывающего тему страданий во временной петле, перенесён

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Компания Housemarque совместно с Sony объявили о переносе даты выхода экшена Returnal на 30 апреля, ранее данный проект должен был выйти 19 марта. О причинах даже догадываться не надо, всё и так понятно — желание улучшить техническое состояние игры.

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Напомним, Housemarque — это экшен с элементами roguelike. Главная героиня Селена совершила экстренную посадку на постоянно меняющейся планете и теперь вынуждена искать выход из этого недружелюбного места. Неприятность для девушки состоит в том, что время на этой планете «закольцовано». Ну, если проще говорить, то Селена попала во временную петлю, и каждое неудачное завершение приключения отбрасывает её в самое начало. Приятный момент для игрока заключается в том, что при сбросе путешествия у главной героини остаются некоторые открытые ранее способности. Это делает каждое новое прохождение легче.

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С каждым новым циклом прохождения в этом динамичном приключении вместе с планетой меняются и доступные Селене предметы. Поэтому с каждым новым циклом героиня будет открывать новые комбинации, расширять границы своих способностей и пробовать новые стратегии и подходы к бою.

Returnal выходит эксклюзивно на PlayStation 5 и будет использовать некоторые аппаратные возможности этой консоли.

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Я сам с Intel на AMD сейчас перехожу. О чем ни капли не жалею! Сделает Intel убер-камень,вернусь обратно. А пока - bye-bye синяя шляпа!
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