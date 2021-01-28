Релиз экшена Returnal, раскрывающего тему страданий во временной петле, перенесён
Компания Housemarque совместно с Sony объявили о переносе даты выхода экшена Returnal на 30 апреля, ранее данный проект должен был выйти 19 марта. О причинах даже догадываться не надо, всё и так понятно — желание улучшить техническое состояние игры.
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Напомним, Housemarque — это экшен с элементами roguelike. Главная героиня Селена совершила экстренную посадку на постоянно меняющейся планете и теперь вынуждена искать выход из этого недружелюбного места. Неприятность для девушки состоит в том, что время на этой планете «закольцовано». Ну, если проще говорить, то Селена попала во временную петлю, и каждое неудачное завершение приключения отбрасывает её в самое начало. Приятный момент для игрока заключается в том, что при сбросе путешествия у главной героини остаются некоторые открытые ранее способности. Это делает каждое новое прохождение легче.
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Обновление: игра Returnal получила новую дату выхода — 30 апреля 2021 года. SIE и Housemarque приняли решение изменить дату выхода, чтобы дать команде больше времени для доведения качества игры до уровня, который игроки ожидают увидеть от студии Housemarque.— PlayStation Россия (@PlayStationRU) January 28, 2021
До встречи в апреле! pic.twitter.com/0thH1r5Gre
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С каждым новым циклом прохождения в этом динамичном приключении вместе с планетой меняются и доступные Селене предметы. Поэтому с каждым новым циклом героиня будет открывать новые комбинации, расширять границы своих способностей и пробовать новые стратегии и подходы к бою.
Returnal выходит эксклюзивно на PlayStation 5 и будет использовать некоторые аппаратные возможности этой консоли.
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