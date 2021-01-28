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Продолжение легендарного «симулятора злодея» Evil Genius получило точную дату релиза

Совсем, совсем скоро.
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Компания Rebellion определилась с датой выхода Evil Genius 2: World Domination — продолжения занятного «симулятора злодея», оригинал которого вышел ещё в 2004 году. На PC проект объявится уже 30 марта — так что, ждать осталось совсем недолго.

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Evil Genius 2: World Domination предложит игроку на выбор четырёх героев-злодеев. Будет там и бывшая шпионка Эмма, и учёная Залика, и классический злодей Макс, и, что самое главное, «клюквенный» Иван. Разработчики заверяют, что сюжетная кампания для каждого из злодеев будет во многом (если не во всём) уникальной.

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Специально для тех, кто не застал оригинал, напоминаем, что Evil Genius 2 — это сатирическая шпионская игра со строительством, в котором нам нужно, предварительно примерив на себя роль одного из вышеупомянутых злодеев, подчинить себе весь мир. Для достижения такой важной цели придётся как следует постараться. Сначала отстроить себе логово для управления операциями, потом обучить криминальных прислужников-миньонов, обязательно защитить свою базу от нашествий служб охраны порядка, а уже потом начать угрожать всем орудием судного дня.

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Геймплей только на первый взгляд кажется простым — всё дело в нюансах. Например, по мере увеличения количества и обучения своих прислужников игрок сможет создавать новых специалистов. Или нанять мощных помощников, которые станут дополнять стиль ведения злодейских операций. Для успешного противостояния службам правопорядка нужно заниматься исследованиями и разрабатывать сеть ловушек.

Evil Genius 2: World Domination пообещали, если верить описанию в Steam, выйдет с русским интерфейсом и субтитрами.

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