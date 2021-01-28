Постапокалиптический «градострой» Endzone A World Apart выйдет из раннего доступа в середине марта
Градостроительный симулятор Endzone A World Apart, в котором нам приходится чуть ли не заново отстраивать цивилизацию после её краха, пребывает в Steam в состоянии раннего доступа с апреля прошлого года. К счастью, слишком уж долго, как это нередко бывает с «ранними» проектами, до полноценного релиза Endzone A World Apart ждать не придётся: сегодня стало известно, что игра получит свою завершённую версию 18 марта.
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Параллельно с оглашением даты выхода разработчики представили обновление Collect and Explore, которое направлено на дальнейшее совершенствование местной механики экспедиций.
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Судя по актуальному 89-процентному пользовательскому рейтингу Endzone A World Apart в Steam, проект как минимум достоин пристального внимания.
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