В «пиратском» онлайн-экшене Sea of Thieves стартовал первый сезон, который внёс определённые изменения в схему поддержки проекта. На самом деле. всё сводится к получению внутриигровых наград разного толка, но и без некоторых сюрпризов дело не обошлось.

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Схема получения «плюшек» стандартна для проектов такого рода: выполняешь задания, участвуешь в испытаниях и получаешь награды. Первый сезон внёс следующие изменения в Sea of Thieves:

режим 120 fps при 1080p на консоли Xbox Series X;

набор новинок в пиратской лавке;

дополнительные награды и бонусы в рамках партнёрской акции Twitch Drops;

новые временные ивенты, некоторые из них будут повторяться;

уникальный тип путешествий от Торгового союза;

специальный «Пропуск грабителей».

Добавление временных событий — важная штука, она очень сильно влияет на разнообразие, а для онлайн-экшена это особенно важно. Такие ивенты будут случаться каждый месяц, и здесь уже всё зависит от фантазии разработчиков. Игрокам могут предложить заняться соревновательной рыбалкой, торговой войной или битвой с интересными врагами.

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Ещё одно нововведение, появившееся со стартом первого сезона, — слава, которую нужно и важно накапливать. Опять же, данный параметр влияет на получение внутриигровых наград. Получение славы можно ускорить с помощью выполнения заданий.

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Пропуск грабителей — это обычный боевой пропуск, но с необычным названием. Игрок получает дополнительные бонусы первого сезона: тематические костюмы, эмоции, паруса и оружие. Разумеется, такой пропуск не бесплатный. Например, в Steam за него попросят 259 рублей.

Кстати, в том же магазине Valve можно убедиться, что Sea of Thieves — довольно занятный проект, пользующийся спросом у публики. Он имеет аж 90% рейтинга на основании более 77 тысяч отзывов.