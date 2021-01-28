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На следующей неделе в Steam пройдёт новый фестиваль игр

В рамках которого дадут опробовать более пятисот демоверсий проектов.
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Когда Steam с подачи Джеффа Кили в 2019 году впервые провёл фестиваль игр, в рамках которого пользователи сервиса смогли поиграть в альфа- и бета-версии находящихся в разработке проектов, акция оказалась удивительно успешной. Впоследствии было проведено ещё несколько фестивалей, интерес к которым в условиях пандемии только возрастал. И вот, теперь стали известны сроки проведения очередного фестиваля: он пройдёт с 3 февраля (21:00 по МСК) по 9 февраля (21:00 по МСК).

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По плану, в рамках февральского фестиваля пользователи Steam смогут опробовать более пятисот демоверсий игр, среди которых как и никому неизвестные, так и сравнительно именитые вроде Little Nightmares II. Для удобства пользователей в этот раз игры-участницы фестиваля будут разделены по основным жанрам.

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