У Immortals Fenyx Rising появилась полноценная демоверсия
С момента выхода Immortals Fenyx Rising прошло без малого два месяца. Проект получил положительные оценки игроков и прессы, и Ubisoft решила, что имеет смысл выпустить для него полноценную ознакомительную версию для всех целевых платформ. Загрузить «демку» можно в Ubisoft Store, PlayStation Store, Microsoft Store и Nintendo eShop.
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Описание демоверсии гласит, что её действие развернётся на неком специальном архипелаге, на котором игрокам предстоит разгадать загадки, исследовать местность и сразиться с врагами, чтобы раскрыть тайну Циклопа.
В дополнение к этому отметим, что сегодня для Immortals Fenyx Rising также вышло DLC под названием «Новый бог», игровым процессом которого разработчики уже успели поделиться с широкой общественностью.
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