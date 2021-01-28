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Авторы глобальной модификации The Frontier для Fallout New Vegas временно закрыли доступ к своему творению

Одно непонятно: мод-то здесь при чём?
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Недавно группа энтузиастов преподнесла фанатам Fallout New Vegas настоящий подарок — выпустила глобальный мод под названием The Frontier, который вполне можно сравнить с целым «паком» дополнений: здесь и масса нового оружия, и новый сеттинг, и новые персонажи, и новые возможности. Но не прошло и двух недель, как разработчики мода закрыли к нему доступ на портале NexusMods.

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Мы не будем в рамках данного материала вдаваться в подробности причины, по которой разработчики приняли такое решение, слишком уж эта причина вызывающая. Скажем лишь, что поддержка модификации временно прекращена, чтобы авторы тщательно разобрались в случившемся. Как долго будет происходить разбор полётов, неизвестно. А до тех пор остаётся только надеяться, что модификацией с нами на известных сайтах поделятся те, кто ранее её уже скачали.

Напомним, что в The Frontier игрокам предстоит пройти три сюжетных линии в городке Портленд, общая продолжительность которых превышает 45 часов. Также в модификации представлена система управления транспортными средствами, сотни видов оружия и прочие радости и прелести.

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