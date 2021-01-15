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Сегодня для Fallout New Vegas выйдет масштабное фанатское дополнение The Frontier

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Перед новым годом группа энтузиастов, создававших крайне амбициозную модификацию The Frontier для Fallout New Vegas, поделилась радостной вестью — её релиз состоится 15 января. И вот, не успели мы и оглянуться, как обозначенный день настал, и уже через считанные часы дополнение станет доступно для загрузки и установки всеми желающими. Сопутствующий видеоролик запланирован к публикации в 22:45 по московскому времени, так что, скорее всего, в то же мгновение откроется доступ и к модификации.

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В состав The Frontier входят три новых сюжетных линии с городе Портленд, продолжительность каждой из которых составляет 15 и более часов, полторы сотни новых видов вооружения, управляемые виды транспорта со специально разработанной для этого системой управления, динамическая погода и огромный перечень других изменений и нововведений.

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Важно: базовой Fallout New Vegas для установки The Frontier недостаточно; вам обязательно потребуется установить все официальные дополнения к игре.

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Steam-версия The Frontier немного задержится, так что особо нетерпеливым фанатам «Нью-Вегаса» придётся пользоваться более «кликозатратными» способами, среди которых, например, загрузка с популярного моддерского портала NexusMods.

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Денис Синяков
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а где ты обиду увидел? Второй вопрос тоже как будто не мне задан. Молодой человек, может вы не туда попали?
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Ander Wolf
12:34
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Dark
12:33
Если только материнская плата поддерживает. У Асус в серии ROG такая фишка есть, пользуюсь
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Dark
12:33
виндовс нужно обновить до 20h1 хотя бы. У меня была аналогичная проблема. Или купить другой бютус модуль
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Dmitriy Strelnikov
12:23
Зашел на яндекс - лежит 750ti за 17 тысяч. Я её в 2014 на фоне кризиса году покупал за 5 что ли, что ли. 1050ti под 30 тыщ.. Продаваны совсем шизанулись
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10:52
А люди и в основном-то внушаемы, вот и автор поддался на внушение, будто ЛГБТ-подсветка - это прям важно-важно!
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