Франшиза Tomb Raider в этом году собирается отметить 25-летие. По такому случаю коллектив студии Crystal Dynamics, трудящийся над играми про Лару Крофт последние пятнадцать лет, опубликовал посвящённый юбилею видеоролик, в котором разработчики помимо рассказов об их первой встрече с игровой Ларой Крофт также вскользь затрагивают тему дальнейшего развития франшизы.

реклама

анонсы и реклама RTX 2070 Super - цена супер RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

По словам разработчиков, у Crystal Dynamics большие и амбициозные планы по развитию серии Tomb Raider. Предполагается, что дальнейшие события серии будут происходить после событий, описанных в уже вышедших играх. Иными словами, больше никаких ответвлений, приквелов и/или мидквелов, только хронологические сиквелы. Как уточняет геймдиректор в Crystal Dynamics Уилл Керслейк, студия постарается учесть и даже в некотором роде объединить временные линии как уже ставших классическими игр серии Tomb Raider от Core Design, так и современных частей, за которые уже отвечала Crystal Dynamics.

реклама

Впрочем, анонс следующей Tomb Raider — вопрос даже не обозримой перспективы, поэтому Керслейк заранее рекомендует фанатам франшизы запасаться терпением.