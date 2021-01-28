У серии Tomb Raider будет продолжение, но увидим мы его ещё нескоро
Франшиза Tomb Raider в этом году собирается отметить 25-летие. По такому случаю коллектив студии Crystal Dynamics, трудящийся над играми про Лару Крофт последние пятнадцать лет, опубликовал посвящённый юбилею видеоролик, в котором разработчики помимо рассказов об их первой встрече с игровой Ларой Крофт также вскользь затрагивают тему дальнейшего развития франшизы.
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По словам разработчиков, у Crystal Dynamics большие и амбициозные планы по развитию серии Tomb Raider. Предполагается, что дальнейшие события серии будут происходить после событий, описанных в уже вышедших играх. Иными словами, больше никаких ответвлений, приквелов и/или мидквелов, только хронологические сиквелы. Как уточняет геймдиректор в Crystal Dynamics Уилл Керслейк, студия постарается учесть и даже в некотором роде объединить временные линии как уже ставших классическими игр серии Tomb Raider от Core Design, так и современных частей, за которые уже отвечала Crystal Dynamics.
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Впрочем, анонс следующей Tomb Raider — вопрос даже не обозримой перспективы, поэтому Керслейк заранее рекомендует фанатам франшизы запасаться терпением.
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