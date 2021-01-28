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Разработчики онлайн-шутера «Калибр» после расставания с Wargaming перезапустили свой проект

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Компания 1C Game Studios поспешила сообщить, что права на онлайн-шутер «Калибр» теперь принадлежат ей. Раннее этот проект разрабатывался и распространялся под патронажем Wargaming. Шутер был доступен на сайте проектов белорусской компании и его также можно было скачать из фирменного лаунчера. А сейчас «Калибр» после смены издателя получил масштабное обновление «Новый день». В него вошёл не только свежий контент, но и разнообразные улучшения и другие возможности, о которых как утверждает 1C, просили поклонники игры.

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Ниже мы тезисно перечислим основные нововведения «Нового дня»:

  • «Пролог» — серия сюжетных обучающих миссий для новичков;
  • первое женское подразделение — коллекция Nesher;
  • боевой пропуск «Посеянное в тернии», прохождение которого открывает одну из новых оперативниц;
  • «Объект 903»— первая карта нового театра военных действий Залессье;
  • «Навыки» — новая система развития аккаунта;
  • различные графические улучшения;
  • переработанные боты.

Разработчики «Калибра» дали понять, что переход к самостоятельному оперированию проектом — ответственный шаг, но 1C Game Studios к этому готова. Команда разработки намерена по-новому строить отношения с игровым сообществом, планируя регулярный запуск тестовых серверов, внедрение новых механик и контента с учётом пожеланий пользователей.

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Напомним, «Калибр» — это онлайн-шутер от третьего лица. Геймплей построен на тактическом взаимодействии игроков, ведущих бой за четырёх оперативников разных ролей. У каждого такого бойца есть уникальный набор способностей, оружия и спецсредств. Опять же, по утверждениям девелоперов, с момента выхода проекта в ОБТ количество игроков достигло 1,5 миллионов человек, а количество сыгранных боёв превысило 60 миллионов.

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