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Авторы пугающих хорроров Remothered анонсировали ролевой экшен Batora: Lost Haven

Стилистически эта игра полная противоположность Remothered.
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Разработчики из студии Stormind Games, которых мы хорошо знаем по дилогии хорроров Remothered, анонсировали свой новый проект, не похожий на предыдущие. Речь идёт о Batora: Lost Haven — ролевом экшене, главным героем которого является девочка-подросток по имени Аврил. Стилистически Batora очень сильно отличается от Remothered, но темы он поднимает достаточно серьёзные. Аврил нужно во что бы то ни стало спасти Землю от полного исчезновения.

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В трейлере видно, как главная героиня намерена дать достойный отпор каким-то тварям со щупальцами, поэтому на весь этот несерьезный рисованный стиль очень быстро перестаёшь обращать внимание. Изометрическая камера, взмахи длинным мечом, увороты и комбо-удары — Batora: Lost Haven многое перенимает у ролевого экшена, попутно демонстрируя отдельные рабочие механики из слэшеров.

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Новый проект от Stormind Games — это не только про экшен с ролевыми элементами, но ещё и про сюжет. Авторы заверяют нас, что история в Batora будет нелинейной, от выбора игрока многое зависит. Ну, и концовок будет несколько. Классической полоски здоровья героя в Batora: Lost Haven не предусматривается. На её месте разместят две специальные шкалы. Одна из них отвечает за «духовное» состояние героини, другая — за физическое. Как вы понимаете, для максимально зрелищного и ритмичного геймплея важно удерживать высокую заполненность по обеим шкалам.

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Даты релиза у Batora: Lost Haven пока нет, но нам известно, что этот ролевый экшен планируется выпустить на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Даже для Nintendo Switch запланирована своя версия.

У проекта уже есть своя страничка в Steam, где всё описание уже доступно на русском языке.

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stormind games batora lost haven
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