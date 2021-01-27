Разработчики из студии Stormind Games, которых мы хорошо знаем по дилогии хорроров Remothered, анонсировали свой новый проект, не похожий на предыдущие. Речь идёт о Batora: Lost Haven — ролевом экшене, главным героем которого является девочка-подросток по имени Аврил. Стилистически Batora очень сильно отличается от Remothered, но темы он поднимает достаточно серьёзные. Аврил нужно во что бы то ни стало спасти Землю от полного исчезновения.

реклама

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

В трейлере видно, как главная героиня намерена дать достойный отпор каким-то тварям со щупальцами, поэтому на весь этот несерьезный рисованный стиль очень быстро перестаёшь обращать внимание. Изометрическая камера, взмахи длинным мечом, увороты и комбо-удары — Batora: Lost Haven многое перенимает у ролевого экшена, попутно демонстрируя отдельные рабочие механики из слэшеров.

реклама

Новый проект от Stormind Games — это не только про экшен с ролевыми элементами, но ещё и про сюжет. Авторы заверяют нас, что история в Batora будет нелинейной, от выбора игрока многое зависит. Ну, и концовок будет несколько. Классической полоски здоровья героя в Batora: Lost Haven не предусматривается. На её месте разместят две специальные шкалы. Одна из них отвечает за «духовное» состояние героини, другая — за физическое. Как вы понимаете, для максимально зрелищного и ритмичного геймплея важно удерживать высокую заполненность по обеим шкалам.

реклама

реклама

Даты релиза у Batora: Lost Haven пока нет, но нам известно, что этот ролевый экшен планируется выпустить на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Даже для Nintendo Switch запланирована своя версия.

У проекта уже есть своя страничка в Steam, где всё описание уже доступно на русском языке.