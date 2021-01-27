Компания Wargaming выпустила на основные серверы обновление для World of Tanks с порядковым индексом 1.11.1. Данный апдейт привнёс в игру несколько изменений различной степени важности. Самое важное добавление — новая ветка итальянских тяжёлых танков высоких уровней. «Первой ласточкой» ветки стал премиум-танк Bisonte C45, который был одним из призов, спрятанных в «Новогодних коробках». Теперь вот очередь дошла до прокачиваемых машин. Также обновление добавило в игру систему «Взвод 2.0» и доработанные игровые интерфейсы, подсмотренные разработчиками из популярных пользовательских модификаций.

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Ветка итальянских «тяжей» представлена четырьмя машинами с VII по X уровень. Все они могут похвастаться неплохими УВН и орудиями. Отличительная особенность танков — так называемая доработанная система дозарядки магазина, которая доступна с VIII уровня. Это новая «примочка» даёт бонус к перезарядке и делает итальянские тяжёлые танки «чрезвычайно опасными в бою».

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Также после выхода обновления 1.11.1 игрок получит доступ к специальным боевым задачам для всех новых итальянских машин. По мере их выполнения можно будет получить четыре набора элементов внешнего вида. В каждом таком наборе есть уникальная эмблема, надпись и декаль с отсылками к прошлому легендарных римских легионов. Если выполнить задачи для топового танка ветки, Riniceronte, то призом в таком случае станет двухмерный стиль «Черепаха, изображающий боевой порядок римской пехоты.

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Система «Взвод 2.0» упрощает поиск совзводных по разным критериям, таким как уровень техники или доступность голосовой связи. Приятная особенность новой системы — возможность увидеть технику совзводных прямо в ангаре игрока. По заверениям разработчиков, «Взвод 2.0» значительно упрощает процесс создания взвода, чтобы «танкист» мог сосредоточиться на самой игре.

Улучшения интерфейса, появившиеся в обновлении 1.11.1, подсмотрены Wargaming у популярных «мододелов». Теперь можно включить на миникарте отображение 50-метрового круга обнаружения (он же «рентген»), в радиусе которого любая техника становится обнаруженной. Повреждённые модули получают таймер восстановления — теперь всегда можно узнать, когда завершится автоматический ремонт сбитой гусеницы или другой поломки. Наконец, при входе в World of Tanks игровой клиент запомнит выбранный игроком сервер и будет автоматически выбирать его при следующих запусках.

Напомним также, что обновление 1.11.1 добавило в клиент игры специальное событие «Битва блогеров», название которого говорит само за себя. Популярные блогеры, выпускающих стримы и видеоролики по World of Tanks на YouTube, объединились в пары и готовы вступить в борьбу за славу и призовые места. Само мероприятие стартует в пятницу, в 9:00 по московскому времени. Любой игрок может вступить в команду понравившихся блогеров и сражаться под их знаменем в специальном режиме в формате «7 на 7». За участие в режиме полагаются различные внутриигровые награды.

Подробнее о самом обновлении и мероприятии «Битва блогеров» можно узнать на официальном сайте World of Tanks.