Похоже, в грядущей Resident Evil Village будет открытый мир и обнажёнка
Неравнодушные пользователи проанализировали теги Resident Evil Village в SteamDB и пришли к выводу, что в игре будет открытый мир и сексуальные элементы. Подробностями поделился инсайдер серии DuskGolem.
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Если верить словам этого самого инсайдера, то в новой Resident Evil будет некое подобие открытого мира — или «метроидвании», как называют это сами разработчики. Мир будет разделён на зоны, между которыми можно путешествовать, так как они связаны между собой. Возвращение в пройденные зоны будет организовано через новые ходы.
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(1/2) Resident Evil Village has a sorta small open world design, Metroidvania is the word the team uses. There's more of a focus on exploration, every area connecting, & returning to areas than most recent RE games.— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 26, 2021
The game also has some nudity & sexual content, an example I https://t.co/14q7utLv1n
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Что до обнажёнки, то тут всё более однозначно. Те самые вампирши, которых мы видели в расширенном трейлере Resident Evil Village, умирают или преображаются — и в эти моменты они на мгновение становятся абсолютно голыми, перевоплощаясь в паукообразных тварей или некую субстанцию. Если в новом хорроре от Capcom вас, как и многих других игроков, привлекала личность «Большой леди», то указанная выше информация даёт новую почву для размышлений.
Напомним, Resident Evil Village должна поступить в продажу 7 мая. Среди целевых платформ есть PC, Xbox One, PlayStatio 4 и консоли нового поколения.
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