Хотя Minecraft RTX официально вышла из статуса бета-версии ещё в декабре минувшего года, это отнюдь не останавливает игровое подразделение NVIDIA от публикации вызывающих неподдельный восторг тематических видеороликов. Несколько часов назад, например, «зелёный гигант» опубликовал пусть и короткий, но очень эффектный видеоролик, в котором продемонстрирована работа трассировки лучей в культовой «кубической» песочнице.

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В качестве места действия в нижеуказанном видео служит воспроизведённая в мире Minecraft легендарная крепость Минас Тирит из «Властелина колец».

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Стоит отметить, что Минас Тирит — это лишь скромная часть из того колоссального объёма работы, который проделали энтузиасты на специальном тематическом сервере Minecraft, посвящённом воссозданию Средиземья в мире игры. Работы ведутся уже без малого десяток лет.