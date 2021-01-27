Разработчики из Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts опубликовали специальный трейлер сезона в Apex Legends, получившего название «Переполох». Ставший восьмым по счёту, новый сезон подарит игрокам бойца по прозвищу Фьюз, карту «Каньон Кингс» и новую пушку.

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По старой доброй традиции, вместе со стартом нового сезона в Apex Legends также начинается новый рейтинговый сезон. Про свеженький боевой пропуск тоже не забываем. В случае с последним можно говорить о стандартном для такого случая наборе «плюшек»: скины, спреи и наборы Apex.

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Старт восьмого сезона Apex Legends намечен на 2 февраля.