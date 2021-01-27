Авторы Apex Legends с помощью трейлера в очередной раз напомнили о старте нового сезона
Разработчики из Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts опубликовали специальный трейлер сезона в Apex Legends, получившего название «Переполох». Ставший восьмым по счёту, новый сезон подарит игрокам бойца по прозвищу Фьюз, карту «Каньон Кингс» и новую пушку.
реклама
По старой доброй традиции, вместе со стартом нового сезона в Apex Legends также начинается новый рейтинговый сезон. Про свеженький боевой пропуск тоже не забываем. В случае с последним можно говорить о стандартном для такого случая наборе «плюшек»: скины, спреи и наборы Apex.
реклама
Старт восьмого сезона Apex Legends намечен на 2 февраля.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила