Академия интерактивных наук и искусств огласила весь список номинантов на ежегодную премию DICE Awards. Перечень получился внушительным, но особняком в нём стоит The Last of Us Part II, которая, если всё сложится идеально (хотя так никогда не бывает), в теории способна унести с мероприятия аж одиннадцать наград в различных номинациях, включая главную — «Игру года». Не будем писать лишние строки, поскольку список большой и специфический.

Выдающееся достижение в анимации:

Final Fantasy 7 Remake

The Last of Us Part 2

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

Выдающееся достижение в художественной режиссуре:

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part 2

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Выдающееся достижение в создании персонажа:

Assassin's Creed Valhalla — Эйвор Варинсдоттир

Hades — Загрей

The Last of Us Part 2 — Эбби

The Last of Us Part 2 — Элли

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — Майлз Моралес

Выдающееся достижение в музыкальном сопровождении:

Carrion

Ghost of Tsushima

Little Orpheus

Ori and the Will of the Wisps

The Pathless

Выдающееся достижение в звуковом дизайне:

Dreams

Ghost of Tsushima

The Last of Us Part 2

Ori and the Will of the Wisps

Sackboy: A Big Adventure

Выдающееся достижение в сюжете:

13 Sentinels: Aegis Rim

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us Part 2

Выдающееся техническое достижение:

Dreams

Ghost of Tsushima

Mario Kart Live

The Last of Us Part 2

Microsoft Flight Simulator

Боевик года:

DOOM Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Nioh 2

Приключенческая игра года:

Assassin's Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us Part 2

Ori and the Will of the Wisps

Семейная игра года:

Animal Crossing: New Horizons

Astro's Playroom

Dreams

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sackboy: A Big Adventure

Файтинг года:

EA Sports UFC 4

Granblue Fantasy Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Them's Fightin' Herds

Гоночная игра года:

DIRT 5

F1 2020

Mario Kart Live

Ролевая игра года:

Cyberpunk 2077

Final Fantasy 7 Remake

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Стратегия/симулятор года:

Crusader Kings 3

Desperadoes 3

Microsoft Flight Simulator

Monster Train

Per Aspera

Спортивная игра года:

EA Sports FIFA 21

MLB The Show 20

NBA 2K21

PGA Tour 2K21

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Достижение в области погружения в виртуальную реальность:

Half-Life: Alyx

Mario Kart Live

Museum of Other Realities

Paper Beast

Tempest

VR-игра года:

Down the Rabbit Hole

Half-Life: Alyx

Paper Beast

The Room VR: A Dark Matter

The Walking Dead: Saints & Sinners

Выдающееся достижение для независимой игры:

Coffee Talk

Hades

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Noita

Мобильная игра года:

HoloVista

Legends of Runeterra

Little Orpheus

Song of Bloom

South of the Circle

Сетевая игра года:

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Black Ops - Cold War

Fall Guys: Ultimate Knockout

Ghost of Tsushima

Tetris Effect: Connected

Выдающееся достижение в геймдизайне:

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part 2

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Выдающееся достижение в игровой режиссуре:

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Kentucky Route Zero: TV Edition

The Last of Us Part 2

Игра года:

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

Hades

Final Fantasy 7 Remake

The Last of Us Part 2

Победители в номинациях будут оглашены 8 апреля. В виртуальном, естественно, формате.