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Гейб Ньюэлл считает использование мозговых интерфейсов следующим этапом в истории видеоигр

Пока верится с трудом, но мы попробуем.
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Журналисты Новой Зеландии из издания 1 NEWS успели тесно пообщаться с Гейбом Ньюэллом, главной Valve. Интервью получилось очень большим, сотрудники издания смогли разговорить Гейба на разные темы, особое место среди которых занимали, представьте себе, мозговые компьютерные интерфейсы (они же brain-computer interface, BCI). Ньюэлл убеждён, что вся их концепция очень близка к реальной действительности и текущему развитию технологий.

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Если верить словам главы Valve, то его компания сейчас занимается разработкой устройств BCI совместно с OpenBCI. Компания Valve поставила перед собой цель создать проект с открытым исходным кодом. Это нужно для того, чтобы любой смог считывать высокоточные мозговые сигналы через специальные шлемы виртуальной реальности. Гейб Ньюэлл видит в BCI большую перспективу, ведь такие устройства смогут предоставлять разработчику много данных о поведении пользователя. По мнению создателя Steam, разработкой мозговых компьютерных интерфейсов нужно заниматься всем крупным девелоперам, ведь в будущем инициативу сможет перехватить тот, у кого будет больше всего наработок в этой области.

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Концепция устройства, о котором говорил Гейб, очень походит на «брейнданс» из Cyberpunk 2077. Эти самые BCI позволят моделировать впечатления для пользователя, которые нельзя воссоздать с помощью привычных монитора и наушников. С помощью BCI можно будет заниматься редактированием личности пользователя, управлять его снами, программировать синтетические протезы для инвалидов и «расширять границы реальности».

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Гейб Ньюэлл считает, что развитие BCI проходит очень быстро, и в скором будущем мы привыкнем к устройствам на их базе так же, как привыкли к смартфону или лазерным операциям на глазах. Что до самой Valve, то компания пока трудится над развитием самой концепции мозговых компьютерных интерфейсов. То есть, устройств на базе BCI от самой Valve не будет ровно до тех пор, пока они не станут представлять собой законченный потребительский продукт. А вот когда это случится — большой вопрос.

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Гейб Ньюэлл считает использование мозговых интерфейсов следующим этапом в истории видеоигр
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