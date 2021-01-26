Когда Firaxis ещё в 2016 году объявила о том, что у наций в Civilization VI будут лидеры с дополнительными уникальными способностями, это сразу породило в головах фанатов франшизы надежду на то, что в шестой номерной части серии разработчики добавят сразу несколько предводителей одного государства, что позволило бы разнообразить за них игровой процесс. К сожалению, лишь единицы из десятков наций в Civilization VI удостоились чести иметь возможность выбора лидеров, но через пару дней сразу двумя такими нациями станет больше.

реклама

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 2070 Super - цена супер <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Разработчики представили вниманию игроков Хубилая — альтернативного лидера для Монголии или Китая по выбору игрока. Хубилай появится в игре в составе выходящего 28 января обновления из состава сезонного пропуска New Frontier Pass.

Лидерская способность Хубилая называется «Гэрэгэ» и дарует любому правительству дополнительную ячейку экономического курса, что полезно абсолютно всегда: в любой эпохе и в любой ситуации. Как будто одного этого чудовищно сильного бонуса мало, «Гэрэгэ» также дарует Китаю или Монголии под предводительством Хубилая случайные эффекты озарения или вдохновения при создании первого торгового поста в городе иностранной державы.

реклама

реклама

Учитывая, что лидерская способность Хубилая так или иначе сочетается с монгольскими и китайскими цивилизационными бонусами, выглядит всё очень сильно. Напомним, что в обновлении 28 января в Civilization VI также появится Вьетнам и специальный режим с монополиями и корпорациями.