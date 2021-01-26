Хубилай в Civilization VI поспособствует ускоренному экономическому развитию Китая или Монголии
Когда Firaxis ещё в 2016 году объявила о том, что у наций в Civilization VI будут лидеры с дополнительными уникальными способностями, это сразу породило в головах фанатов франшизы надежду на то, что в шестой номерной части серии разработчики добавят сразу несколько предводителей одного государства, что позволило бы разнообразить за них игровой процесс. К сожалению, лишь единицы из десятков наций в Civilization VI удостоились чести иметь возможность выбора лидеров, но через пару дней сразу двумя такими нациями станет больше.
реклама
Разработчики представили вниманию игроков Хубилая — альтернативного лидера для Монголии или Китая по выбору игрока. Хубилай появится в игре в составе выходящего 28 января обновления из состава сезонного пропуска New Frontier Pass.
Лидерская способность Хубилая называется «Гэрэгэ» и дарует любому правительству дополнительную ячейку экономического курса, что полезно абсолютно всегда: в любой эпохе и в любой ситуации. Как будто одного этого чудовищно сильного бонуса мало, «Гэрэгэ» также дарует Китаю или Монголии под предводительством Хубилая случайные эффекты озарения или вдохновения при создании первого торгового поста в городе иностранной державы.
реклама
реклама
Учитывая, что лидерская способность Хубилая так или иначе сочетается с монгольскими и китайскими цивилизационными бонусами, выглядит всё очень сильно. Напомним, что в обновлении 28 января в Civilization VI также появится Вьетнам и специальный режим с монополиями и корпорациями.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила