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Хубилай в Civilization VI поспособствует ускоренному экономическому развитию Китая или Монголии

Ведь у него всегда будет больше экономических курсов развития, чем у других лидеров.
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Когда Firaxis ещё в 2016 году объявила о том, что у наций в Civilization VI будут лидеры с дополнительными уникальными способностями, это сразу породило в головах фанатов франшизы надежду на то, что в шестой номерной части серии разработчики добавят сразу несколько предводителей одного государства, что позволило бы разнообразить за них игровой процесс. К сожалению, лишь единицы из десятков наций в Civilization VI удостоились чести иметь возможность выбора лидеров, но через пару дней сразу двумя такими нациями станет больше.

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Разработчики представили вниманию игроков Хубилая — альтернативного лидера для Монголии или Китая по выбору игрока. Хубилай появится в игре в составе выходящего 28 января обновления из состава сезонного пропуска New Frontier Pass.

Лидерская способность Хубилая называется «Гэрэгэ» и дарует любому правительству дополнительную ячейку экономического курса, что полезно абсолютно всегда: в любой эпохе и в любой ситуации. Как будто одного этого чудовищно сильного бонуса мало, «Гэрэгэ» также дарует Китаю или Монголии под предводительством Хубилая случайные эффекты озарения или вдохновения при создании первого торгового поста в городе иностранной державы.

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Учитывая, что лидерская способность Хубилая так или иначе сочетается с монгольскими и китайскими цивилизационными бонусами, выглядит всё очень сильно. Напомним, что в обновлении 28 января в Civilization VI также появится Вьетнам и специальный режим с монополиями и корпорациями.

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