Хотя для Cyberpunk 2077 уже вышла масса модов как полезного, так и крайне сомнительного содержания, официального набора для их создания и поддержки у игры не было. Теперь есть, и загрузить набор можно с официального сайта проекта.

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Как утверждают разработчики, инструменты будут стабильно обновлять вместе с патчами для Cyberpunk 2077, чтобы гарантировать их совместимость с игрой.

Напомним, что впереди у Cyberpunk 2077 год, полный обновлений и бесплатных DLC. На днях для игры вышло крупное обновление 1.1, которое улучшило её работу на консолях прошлого поколения и исправило массу ошибок. Без огрехов, конечно, не обошлось: после обновления возникла фатальная ошибка при прохождении одного из сюжетных заданий, и теперь CD Projekt RED работает над её исправлением, попутно предлагая игрокам альтернативный способ её возможного решения. Надеемся, что ждать второго, февральского крупного обновления для решения этой проблемы не придётся, и разработчики ограничатся мелким «хотфиксом».