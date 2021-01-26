18 минут игрового процесса тактической ролевой игры King Arthur Knight’s Tale
Через несколько часов состоится релиз пошаговой тактической ролевой игры King Arthur Knight’s Tale, в связи с чем издание IGN, пользуясь своим колоссальным авторитетом в мире игровой журналистики, опубликовало 18-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса во вступительной части игры. Проще говоря, нам показали первые 18 минут игры, дабы и «спойлеров» ненужных не создать, и игровой процесс показать.
реклама
Напомним, что в King Arthur Knight’s Tale мы играем за воскрешённого рыцаря Круглого стола Мордреда, известного, как предателя короля Артура и участника поединка, в результате которого король убил Мордреда, но и сам получил смертельные раны. Благодаря чародейству Владычицы Озера оба участника поединка вернулись к жизни, и теперь перед Мордредом стоит задача завершить то, что не удалось сделать в первый раз — убить короля.
реклама
Изначально King Arthur Knight’s Tale должна была выйти ещё в середине января, но в последний момент разработчики приняли решение о переносе выхода: для полноценной «полировки» проекта им отчаянно не хватало времени. Так что если сегодня игра вдруг окажется наводнённой ошибками, то оправдания у разработчиков уже не будет.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила