Через несколько часов состоится релиз пошаговой тактической ролевой игры King Arthur Knight’s Tale, в связи с чем издание IGN, пользуясь своим колоссальным авторитетом в мире игровой журналистики, опубликовало 18-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса во вступительной части игры. Проще говоря, нам показали первые 18 минут игры, дабы и «спойлеров» ненужных не создать, и игровой процесс показать.

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Напомним, что в King Arthur Knight’s Tale мы играем за воскрешённого рыцаря Круглого стола Мордреда, известного, как предателя короля Артура и участника поединка, в результате которого король убил Мордреда, но и сам получил смертельные раны. Благодаря чародейству Владычицы Озера оба участника поединка вернулись к жизни, и теперь перед Мордредом стоит задача завершить то, что не удалось сделать в первый раз — убить короля.

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Изначально King Arthur Knight’s Tale должна была выйти ещё в середине января, но в последний момент разработчики приняли решение о переносе выхода: для полноценной «полировки» проекта им отчаянно не хватало времени. Так что если сегодня игра вдруг окажется наводнённой ошибками, то оправдания у разработчиков уже не будет.