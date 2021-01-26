Специалисты сервиса Kickstarter подвели итоги 2020 года, указав, сколько было собрано денег и по каким категориям в рамках разных кампаний. Если говорить про видеоигры, то их разработчикам в ушедшем году удалось собрать 23,3 миллиона долларов, что на 35% выше показателей за предыдущий период.

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Количество успешных кампаний по сбору средств достигло 408, что стало самым высоким показателем с 2014 года. А вот количество всех краудфандинговых кампаний сократилось по сравнению с 2019 годом: было 1403, а стало 1331.

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Разработчики игр не собирали в 2020 году больших денег на Kickstarter, ведь только шести студиям удалось собрать более 500 тысяч долларов. Подавляющее большинство же довольствовалось суммами, не превышающими отметку в 50 тысяч долларов.

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Совершенно иначе обстоят дела у настольных игр. За отчётный период их авторы смогли собрать на Kickstarter 237 миллионов долларов. Общее число проектов — 3163, но только 1319 были благополучно профинансированы. Всего за 2020 год на краудфандинговом сервисе было собрано 730 миллионов, что является рекордом для площадки. В 2019 году собрать удалось на 115 миллионов меньше. Таким образом, 237 миллионов от «настолок» — это треть всех средств собранных на Kickstarter, что не может не впечатлять.

Общее число кампаний по сбору средств немного сократилось — с 41789 до 37 581. Опять же, количество успешно завершённых ожидаемо оказалось намного меньше, только 18642.