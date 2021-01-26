The Last of Us Part II всё же удалось обогнать The Witcher 3 по числу наград «Игра года»
Фанатский портал Game of the Year Tracker, собирающий из многочисленных источников информацию о том, где, когда и какая игра получила очередное звание «Игры года», известил своих читателей о том, что The Last of Us Part II по состоянию на сегодняшний день звание лучшей игры года было присвоено 261 ресурсом, так или иначе связанным с видеоиграми.
реклама
Для сравнения, The Witcher 3 Wild Hunt, которую значительная часть геймеров справедливо считает одним из лучших проектов первых двух десятилетий XXI века, была удостоена высшей награды 260 раз — данный рекорд зафиксирован в 2016 году.
Примечательно другое: Game of the Year Tracker учитывает не только мнения редакций тех или иных изданий, но и, где это применимо, выбор читателей. Так, The Last of Us Part II опережает «Ведьмака» по количеству оценок от редакций, в то время как по мнению читателей история про седовласого истребителя монстров больше заслуживает высокого звания «Игры года». Ничего удивительного в этом, впрочем, нет: The Last of Us Part II стала одним из самых неоднозначных игровых проектов последних лет, в котором многие разглядели фанатичное желание разработчиков продавливать «современные ценности».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила