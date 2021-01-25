Атмосферному хоррору Dead Space 2 исполнилось 10 лет
Ровно 10 лет назад, 25 января 2011 года, поступил в продажу сиквел хоррора Dead Space. Он выгодно отличался от оригинала возросшими во всех аспектах масштабами. Игра была достаточно хорошо принята публикой. На агрегаторе рецензий Metacritic версия Dead Space 2 для PC имеет 87% рейтинга критиков, средняя оценка от простых игроков почти такая же — 8,4 из 10.
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К сожалению, развитие серии Dead Space завершилось на третьей части, которую справедливо ругали за микротранзакции и невнятный кооперативный режим. На помощь может прийти, разве что, Глен Скофилд, ключевой разработчик трилогии хорроров. В данный момент он трудится над The Callisto Protocol — проектом в таком же жанре, события которого разворачиваются во вселенной PUBG.
Что до Dead Space 2, то она выходила ещё на PlayStation 3 и Xbox 360, но благодаря технологии обратной совместимости проект точно можно опробовать на более актуальных консолях Xbox.
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