Ровно неделю назад космический боевик Everspace 2 вышел в Steam по программе раннего доступа. Несмотря на свой незавершённый статус, проект получил признание публики и по итогам первой недели продаж даже очутился на втором месте соответствующего чарта Steam. На фоне, прямо скажем, скромного успеха первой Everspace, результат сиквела можно назвать безоговорочным успехом, и согласны с этим и сами разработчики из Rockfish Games.

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В беседе с журналистами портала GamingBolt руководитель студии Майкл Шейд заявил, что продажи Everspace 2 превзошли их самые смелые ожидания: всего через несколько часов после релиза в сети было зафиксировано свыше трёх тысяч игроков, что более чем вдвое превосходит результат первой части после её первой крупной распродажи.

По замыслу, Everspace 2 пробудет в раннем доступе от одного до полутора лет. Первыми планами по дальнейшему развитию игры авторы собираются поделиться в ближайшие дни.