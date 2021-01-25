Старт Everspace 2 в раннем доступе превзошёл самые смелые ожидания разработчиков
Ровно неделю назад космический боевик Everspace 2 вышел в Steam по программе раннего доступа. Несмотря на свой незавершённый статус, проект получил признание публики и по итогам первой недели продаж даже очутился на втором месте соответствующего чарта Steam. На фоне, прямо скажем, скромного успеха первой Everspace, результат сиквела можно назвать безоговорочным успехом, и согласны с этим и сами разработчики из Rockfish Games.
реклама
В беседе с журналистами портала GamingBolt руководитель студии Майкл Шейд заявил, что продажи Everspace 2 превзошли их самые смелые ожидания: всего через несколько часов после релиза в сети было зафиксировано свыше трёх тысяч игроков, что более чем вдвое превосходит результат первой части после её первой крупной распродажи.
По замыслу, Everspace 2 пробудет в раннем доступе от одного до полутора лет. Первыми планами по дальнейшему развитию игры авторы собираются поделиться в ближайшие дни.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила