Тираж Nioh 2 преодолел отметку в 1,4 млн копий
В следующую пятницу, 5 февраля, самурайский боевик Nioh 2 в издании Complete Edition наконец-то заглянет на огонёк к PC-геймерам. Пока что же издательству Koei Tecmo остаётся довольствоваться лишь статистикой продаж вышедшей в марте прошлого года версии игры для PlayStation 4. И статистика, надо признать, не вызывает восторга: за все прошедшие месяцы тираж Nioh 2 на консоли Sony прошлого поколения не смог добраться до «круглой» отметки в полтора миллиона копий, и составляет на сегодняшний день 1,4 млн копий.
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Если вы планируете приобретать данную игру для PC, то напомним, что «старшая» версия Nioh 2 порадует полной поддержкой мониторов с разрешением до 4K, HDR, а также полностью настраиваемыми параметрами клавиатуры и мыши.
Несмотря на свою относительно невысокую популярность, Nioh 2 получила высокие оценки прессы и игроков.
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