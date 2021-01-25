Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Благодаря багу фанаты Assassin’s Creed Valhalla смогли добыть секретный мощный лук

Но «правильный» способ его получения геймерам ещё только предстоит найти.
2
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b>

Некоторое время назад в файлах Assassin’s Creed Valhalla было обнаружено упоминание мифического спрятанного где-то в мире игры лука Ису под названием Nodens’ Arc. Поначалу игроки посчитали это либо ошибкой, либо вырезанным из игры контентом, но на днях выяснилось, что данное оружие в Assassin’s Creed Valhalla действительно существует.

реклама

анонсы и реклама
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Успей купить RTX 3070 до подорожания
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Правда, пока что его получение возможно исключительно благодаря багу с перезагрузкой сохранений. Сам лук «спрятан» в груде камней в северной части мира «Вальгаллы», однако чем бы вы по этим камням ни били, они остаются целыми и не обнажают лук. Решение было найдено YouTube-блогером под псевдонимом JorRaptor: чтобы получить заветное оружие, нужно побить по груде камней, сохраниться, затем загрузить полученный «сейв». Если с первого раза не получилось — процедуру нужно повторить. В итоге рано или поздно после перезагрузки груда камней окажется разрушенной, открыв доступ к легендарному оружию.

реклама

Сценарист «Вальгаллы» Дэрби Макдевит прокомментировал открытие игроков и заявил, что хотя лук действительно можно получить таким способом, он не является предусмотренным разработчиками. Существует иной, «правильный» способ его получения, процедуру и последовательность действий для которого, естественно, геймеры пока не выяснили.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ubisoft assassins creed valhalla
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

CDPR известно о возникшем в Cyberpunk 2077 после обновления 1.1 баге с прохождением задания
7
Благодаря багу фанаты Assassin’s Creed Valhalla смогли добыть секретный мощный лук
2
Спидраннеры уже соревнуются в скорости прохождения вступительного уровня Hitman 3
1
Похоже, Sucker Punch трудится над Ghost of Tsushima для PlayStation 5
+
Инсайдер: новая Star Wars Knights of the Old Republic находится в разработке, но Electronic Arts в ней не участвует
10
Everspace 2 стартовала со второго места в чарте Steam, а Cyberpunk 2077 продолжает терять популярность
5
Hitman 3 получит трассировку лучей не только на PC, но и на консолях
4

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 28
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 74
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, улучшающих и упрощающих использование Windows 10
16
10 лучших гоночных игр последних 10 лет
45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
16
Чемпион в легком весе: обзор игровой мышки Canyon Puncher GM-11
31
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - подготовка к пайке
17
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
1

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
16:58
А велотренажёр зачем?
Razer анонсировала уникальное игровое кресло PROJECT BROOKLYN c 60-дюймовым OLED-дисплеем
enzolas
16:58
Ох представляю как оно будет вопить при 2100 :D
Arctic предложила производительный корпусной вентилятор с размерами 120 х 120 х 15 мм
Lamerusha Lat
16:58
Дизайн упаковки тот ещё... :/
Флагманы Xiaomi Redmi K40 будут представлены 17 февраля
Александр Дубовик
16:57
Давно пора, а то кроме ноктуа то и слимов нормальных не найти в магазинах
Arctic предложила производительный корпусной вентилятор с размерами 120 х 120 х 15 мм
omoikane
16:57
4к 43 дюйма это бред, оптимально 32" моники с плотностью 140 ppi.
Геймеры массово переходят на 8-ядерные процессоры, а мониторы 4К никто не покупает – данные Steam
ivvy1000
16:56
я все равно сомневаюсь что окупит, это 1000 рублей в день максимум, правда потом покупатель этих процессоров на авито немного фалломорфирует, когда они у него через месяц выше 4ггц взять не смогу.
Курс Ethereum резко взлетел до нового исторического максимума
Lamerusha Lat
16:55
К электросети, наверное, мимо счётчика подрубился?
Курс Ethereum резко взлетел до нового исторического максимума
useuseuser
16:54
Зачем им это?
Курс Ethereum резко взлетел до нового исторического максимума
Толик Смирнов
16:53
На картинках конечно выглядит интересно, у кресла нету колёсиков, но в сути они ему и не нужны. Поставить его в уголок, можно даже рядом с велотренажёром.)) И сидеть играть в игрули. Но с другой сторо...
Razer анонсировала уникальное игровое кресло PROJECT BROOKLYN c 60-дюймовым OLED-дисплеем
ego0550
16:53
И чего эти 14нм у АМД так кирогазят, что аж вентилятор пришлось вспомнить?
Samsung получает 14-нм заказы Intel на производство контроллеров материнских плат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем