Некоторое время назад в файлах Assassin’s Creed Valhalla было обнаружено упоминание мифического спрятанного где-то в мире игры лука Ису под названием Nodens’ Arc. Поначалу игроки посчитали это либо ошибкой, либо вырезанным из игры контентом, но на днях выяснилось, что данное оружие в Assassin’s Creed Valhalla действительно существует.

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Правда, пока что его получение возможно исключительно благодаря багу с перезагрузкой сохранений. Сам лук «спрятан» в груде камней в северной части мира «Вальгаллы», однако чем бы вы по этим камням ни били, они остаются целыми и не обнажают лук. Решение было найдено YouTube-блогером под псевдонимом JorRaptor: чтобы получить заветное оружие, нужно побить по груде камней, сохраниться, затем загрузить полученный «сейв». Если с первого раза не получилось — процедуру нужно повторить. В итоге рано или поздно после перезагрузки груда камней окажется разрушенной, открыв доступ к легендарному оружию.

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Сценарист «Вальгаллы» Дэрби Макдевит прокомментировал открытие игроков и заявил, что хотя лук действительно можно получить таким способом, он не является предусмотренным разработчиками. Существует иной, «правильный» способ его получения, процедуру и последовательность действий для которого, естественно, геймеры пока не выяснили.