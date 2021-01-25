Как известно, Ghost of Tsushima является эксклюзивным проектом для PlayStation 4. И несмотря на то, что уже несколько месяцев продаются новенькие консоли PlayStation 5, информации о подготовке соответствующего «некстгенного» обновления для проекта от разработчиков из Sucker Punсh не поступало.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Но шило в мешке не утаишь: несколько часов назад внимательные пользователи Сети наткнулись на страничку творческого руководителя Sucker Punch по направлению кинематографических роликов Дэйва Моллоя в деловой социальной сети LinkedIn и обнаружили там упоминание его работы в данный момент над «Ghost of Tsushima для PlayStation 5».

Что скрывается за этим словосочетанием — полноценный сиквел самурайского боевика или же «некстгенное» обновление — впрочем, можно лишь догадываться. В пользу первого варианта можно упомянуть тот факт, что Ghost of Tsushima разошлась впечатляющим тиражом и получила очень высокие оценки как от профессиональных обозревателей и критиков, так и от конечных игроков. В пользу второго варианта — повсеместная практика выпуска обновлений под платформы нового (теперь уже нынешнего) поколения.

реклама

Дополнено: вскоре после того, как на страничку Моллоя обратили внимание западные игровые СМИ, разработчик изменил вышеуказанную строчку, заменив упоминание конкретно PlayStation 5 на просто «работаю над игрой Ghost of Tsushima для Sony PlayStation», что добавило дополнительного веса версии про возможный сиквел.