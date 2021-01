У нас тут новая информация от инсайдеров, касающаяся дальнейшей судьбы новой Star Wars: Knights of the Old Republic. Блогер и ведущий подкаста Bespin Bulletin дал понять, что компания Electronic Arts не занимается следующей KotOR — якобы, ей сейчас занимается другое издательство. Если принимать во внимание тот факт, что с недавних пор играми по Star Wars занимается ещё и Ubisoft, то предположение подкастера кажется вполне реальным.

Соответственно, непосредственной разработкой новой KotOR занимается другая студия, и, если верить другому инсайдеру из Wushu Studios, название новой команды не на слуху. Разумеется, на финальном качестве проекта будет сказываться умение и талант разработчиков, а не их известность.

Напомним, оригинальная Star Wars: Knights of the Old Republic за авторством BioWare поступила в продажу в 2003 году и была тепло принята публикой. На Metacritic у PC-версии этого шедевра имеется 93% рейтинга от критиков, а пользовательский рейтинг составляет 90/100 на основании 2040 рецензий. Сиквелом игры занималась Obsidian Entertainment, он вышел в 2004 году. Он тоже был хорошо принят прессой и игроками, но рейтинги имеет чуточку похуже: 85% от критиков на Metacritic и 85/100 от игроков.