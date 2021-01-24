Инсайдер: новая Star Wars Knights of the Old Republic находится в разработке, но Electronic Arts в ней не участвует
У нас тут новая информация от инсайдеров, касающаяся дальнейшей судьбы новой Star Wars: Knights of the Old Republic. Блогер и ведущий подкаста Bespin Bulletin дал понять, что компания Electronic Arts не занимается следующей KotOR — якобы, ей сейчас занимается другое издательство. Если принимать во внимание тот факт, что с недавних пор играми по Star Wars занимается ещё и Ubisoft, то предположение подкастера кажется вполне реальным.
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Соответственно, непосредственной разработкой новой KotOR занимается другая студия, и, если верить другому инсайдеру из Wushu Studios, название новой команды не на слуху. Разумеется, на финальном качестве проекта будет сказываться умение и талант разработчиков, а не их известность.
Напомним, оригинальная Star Wars: Knights of the Old Republic за авторством BioWare поступила в продажу в 2003 году и была тепло принята публикой. На Metacritic у PC-версии этого шедевра имеется 93% рейтинга от критиков, а пользовательский рейтинг составляет 90/100 на основании 2040 рецензий. Сиквелом игры занималась Obsidian Entertainment, он вышел в 2004 году. Он тоже был хорошо принят прессой и игроками, но рейтинги имеет чуточку похуже: 85% от критиков на Metacritic и 85/100 от игроков.
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