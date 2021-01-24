Everspace 2 стартовала со второго места в чарте Steam, а Cyberpunk 2077 продолжает терять популярность
Очередное воскресенье — очередная обзорная статистика недельного чарта продаж в Steam. На этот раз в чарте довольно много изменений, и отдельно стоит упомянуть космический шутер Everspace 2, вышедший в раннем доступе в понедельник, 18 января, и оказавшийся по итогам первой недели продаж сразу на втором месте в чарте.
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На первом месте по-прежнему «выживач» Rust, который получил колоссальный «буст» популярности на фоне организованных популярными стримерами мероприятий, так что, если по совести, то данный проект из списка можно и вычеркнуть.
А вот Cyberpunk 2077 потихоньку демонстрирует угасание интереса публики: после семи недель безоговорочного лидерства спустилась на третью позицию, где продержалась две недели подряд. И вот, сегодня стало известно, что долгожданное творение CD Projekt RED оказалось на пятом месте «топа» чарта по общей выручке, которая в данном конкретном случае примерно равна количеству проданных за неделю копий.
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В целом десятка выглядит так:
- Rust;
- Everspace 2;
- Valve Index VR Kit;
- Dyson Sphere Program;
- Cyberpunk 2077;
- Red Dead Redemption 2;
- Phasmophobia;
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang;
- Skul The Hero Slayer;
- Raft.
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