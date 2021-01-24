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Hitman 3 получит трассировку лучей не только на PC, но и на консолях

Но ещё как минимум на Xbox Series.
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В конце ноября прошлого года IO Interactive пообещала, что после когда-нибудь после релиза Hitman 3 получит обновление, которое внедрит в игру модный нынче рейтрейсинг. Из контекста в том давнем материале напрашивался вывод о том, что речь идёт о PC-версии игры, но на днях разработчики в беседе с Xbox Wire сообщили, что технология заглянет и на консоли. Естественно, в данном материале упоминались только Xbox Series X|S, но логично предположить, что и PlayStation 5 вниманием не обделят.

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К сожалению, пока не уточняется, для каких конкретно элементов графики в Hitman 3 будет использоваться трассировка лучей. Тем временем Hitman 3 уже получила наивысшие оценки прессы в истории франшизы и продемонстрировала рекордные для серии стартовые продажи. Проще говоря, проект удался.

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