Разработчики из студии Amlitude заняты в данный момент доводкой своего масштабного проекта — 4X-стратегии Humankind. Девелоперы регулярно выпускают специальные видеодневники, в которых подробно расписывают проработку отдельно взятого геймплейного элемента. Девятый эпизод дневников посвятили аватару игрока.

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Каждому игроку в Humankind позволят создать собственного аватара, который будет представлять главу его империи. И по мере того, как империя станет шагать сквозь эпохи и развивать свою культуру, для других игроков она всегда будет представлена одним постоянным персонажем. В этом, кстати, есть глобальное отличие Humankind от Civilization – в последней империя игрока всегда представлена конкретной исторической личностью.

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У системы аватара есть крутая возможность настраивать ИИ, чтобы потом поделиться пресетом с друзьями. Тогда друзья смогут как бы играть против игрока, пока он занят чем-то другим. По части настройки внешнего вида лидера цивилизации специалисты из Amplitude действительно очень сильно «заморочились». Они продумали систему подробной настройки лица со множеством черт, что дарит игрокам огромное количество возможных комбинаций.

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В дополнение ко всему, обличие аватара должно представлять выбранную игроком культуру. Поэтому разработчики уделили максимум внимания исторической достоверности костюмов, и штатный историк студии тщательно проверял на историческое соответствие каждый узор, каждую поясную пряжку.

Игрок сможет выбирать характер аватара — в дипломатических дискуссиях это повлияет на его поведение, выбор слов и жестов. Помимо изменения внешности и манеры общения аватара, его анимации, пользователю даётся возможность настроить его ИИ. На базовом уровне нужно выбрать один из нескольких архетипов, определяющих поведение искусственного интеллекта.

Таких базовых архетипов будет не менее восьми, и для каждого припасено несколько параметров, определяющих общительность персонажа, агрессию и склонность к предательству, умение прощать и так далее. Помимо архетипов, у аватара будут так называемые склонности: амбиции персонажа во время игры. Ну, это как в Civilization — желание обустроить только один город или закидать соседей ядерными бомбами. И эти конкретные цели будут волновать персонажей в первую очередь.

Наконец, у аватаров есть преимущества — это небольшие пассивные бонусы ИИ, которые смогут, к примеру, слегка повысить силу его отрядов, доход в городах или развитие науки. Доступ ко всем этим архетипам, склонностям, преимуществам открывается не сразу, они появляются постепенно, по мере достижений игрока. Некоторые способности станут приносить больше пользы, поэтому стоимость разных черт личности будет различаться.

Стратегия Humankind выходит в продажу 22 апреля 2021 года. Если вас этот проект интересует, то предзаказать издание Digital Deluxe можно уже сейчас, за него попросят 2274 рубля с учётом скидки.