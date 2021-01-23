Nightdive известила о скором начале приёма предзаказов на ремейк System Shock
Nightdive Studios так редко во всеуслышание рассказывает о ходе разработки ремейка System Shock, что невольно возникает волнение за судьбу проекта. К счастью, переживать не о чем: несколько часов назад разработчики опубликовали январское обращение к щедрым меценатам на Kickstarter, в котором поделились радостной вестью: ближе к концу февраля на ремейк System Shock начнётся сбор предварительных заказов в трёх сервисах цифровой дистрибуции: Steam, GOG и Epic Games Store.
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Фактически это означает, что релиз долгожданного ремейка гораздо ближе, чем кажется. Вместе со стартом предзаказов Nightdive планирует выпустить финальную демоверсию, куда войдут уровни в медицинском корпусе и в киберпространстве. Также в демо будет представлена система полного расчленения противников, свежезаписанные реплики и «тонна» дополнительных функций вкупе с исправлением ошибок. Разработчики также продемонстрировали несколько коротеньких записей игрового процесса, но реализованы они посредством собственного весьма неинтуитивного проигрывателя Kickstarter, поэтому вставлять их в данный материал мы не станем.
Наконец, Nightdive объявила о том, что предзаказчики ремейка System Shock, а также пожертвовавшие на его разработку 30 и более долларов меценаты получат «в подарок» переиздание System Shock 2 на движке KEX Engine.
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