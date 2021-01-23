Буквально вчера стало известно, что компания Microsoft приняла решение повысить в два раза стоимость годовой подписки на Xbox Live Gold. Игровое сообщество быстро дало понять, как сильно их расстроила и, что важно, возмутила данная новость. И редмондцы с удивительной оперативностью решили пересмотреть своё решение — повышения цен не будет. По крайней мере, в ближайшее время.

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Microsoft пообещала не только оставить цены на подписку на прежнем уровне, но и добавить бесплатный доступ к мультиплееру в некоторые условно-бесплатные игры. Точно известно, что Apex Legends и Fortnite получат такой доступ.

Прочитать извинения команды поддержки игрового подразделения Microsoft можно на официальном сайте, а мы пока напомним о стоимости подписки Xbox Live Gold в зависимости от величины периода. Актуальные данные выглядят так:

$9,99 — за один месяц;

$24,99 — за три месяца;

$39,99 — за шесть месяцев;

$59,99 — за 12 месяцев.

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Теперь остаётся только гадать, что всё это было — рекламный трюк для привлечения внимания или же непродуманный ход со стороны маркетологов.