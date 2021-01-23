Авторы Fallout 76 показали обновлённый инвентарь игры
Разработчики из Bethesda выпустили новое видео, посвящённое изменениям в инвентаре многопользовательской игры Fallout 76. Авторы внесли правки, которые давно напрашивались и выглядят более чем адекватными. Так, общий максимальный вес предметов, размещаемых в инвентаре, увеличился. Там же появились три новые вкладки — Еда/Напитки, Броня и Новое. На мини-карте появился индикатор, который поможет определить редкость предметов в автомате, а для большого скопища предметов теперь просчитывается общий вес.
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Последнее важное изменение — контуры, которые появляются во время обустройства C.A.M.P., укрытий и мастерских. Теперь всякий раз, когда игрок отыщет для объекта подходящее место, его контур будет подсвечиваться светло-голубым, а не зелёным. Это поможет зрителю, страдающему дальтонизмом, быстрее понять, подходит ли место для размещения объекта, при создании величайших произведений искусства C.A.M.P.
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Казалось бы, изменения мелкие, но очень нужные для фанатов Fallout 76. Очень странно, что разработчики додумались сделать их только сейчас. Обновленный инвентарь появится в игре уже 26 января. Подробнее о грядущем обновлении можно почитать на официальном сайте проекта.
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