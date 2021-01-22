Широко известный в геймерских кругах своими впоследствии оказывающимися правдой утечками инсайдер Dusk Golem, он же AestheticGamer, сегодня рассказал о том, что ему известно о планах Capcom по выпуску версий Resident Evil 7 с улучшениями для консолей нового (текущего) поколения.

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Учитывая, что Dusk Golem ранее многократно был прав в своих утечках, а также тот факт, что в самом дорогом издании новенькая Resident Evil Village будет идти в комплекте именно с Resident Evil 7, информация звучит правдоподобно. Но, в любом случае, пока она подтвердится/будет опровергнута официально, воспринимать эти сведения следует со здоровым скептицизмом.

Что же касается Resident Evil Village, то релиз запланирован на 7 мая на всех актуальных платформах, в том числе и прошлого поколения. Сегодня уже начался приём предварительных заказов.