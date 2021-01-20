Devolver Digital опровергла слух о скором появлении Fall Guys в составе Xbox Game Pass
Некоторое время назад в Сети с подачи невнимательного сотрудника Microsoft появились слухи о том, что аркадная пародия на королевскую битву Fall Guys Ultimate Knockout, от феноменальной популярности которой закономерно не осталось и следа, в обозримой перспективе появится в составе подписки Xbox Game Pass, что, в теории, поможет проекту вернуть «онлайн».
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Но слух не подтвердился: сегодня издательство Devolver Digital совместно со студией Mediatonic объявили о том, что планов по выпуску Fall Guys в какой бы то ни было форме подписки не имеется.
Напомним, что Fall Guys вышла летом этого года и на протяжении нескольких недель (и месяцев) подряд демонстрировала выдающуюся популярность. На сегодняшний же день она практически полностью сошла на нет: по статистике Steam, за последние сутки пиковое число игроков в Fall Guys составляло всего около двенадцати тысяч.
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