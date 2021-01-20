В базе данных Steam нашли упоминание сетевого режима Resident Evil Village
Несколько дней назад Capcom начала приглашать желающих принять участие в закрытом бета-тестировании нового сетевого проекта по франшизе Resident Evil. Вероятно, он будет напрямую связан с Resident Evil Village, поскольку упоминание мультиплеера в данном проекте сегодня было обнаружено в базе данных Steam (посредством портала SteamDB).
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Никаких подробностей пока, естественно, нет, но они, скорее всего, будут оглашены уже в эту пятницу, 22 января, в 01:00 по московскому времени в рамках полноценной презентации Resident Evil Village. Точно известно, что нам поведают подробности и покажут игровой процесс «Деревни», а также поделятся новостями о будущем франшизы в целом.
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