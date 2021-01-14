Через неделю Capcom поведает подробности о Resident Evil Village
Компания Capcom объявила о том, что ровно через неделю — 21 октября — проведёт мероприятие Resident Evil Showcase, основное внимание во время которого будет уделено новому проекту в знаменитой франшизе — Resident Evil Village. Как гласит описание небольшого тизера, 21 января мы увидим первые кадры игрового процесса и новый трейлер грядущей игры, а попутно узнаем новости касательно франшизы в целом.
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Resident Evil Village должна выйти в течение этого года. Утечки информации постоянно опровергают одна другую, поэтому опираться на них при указании даты выхода мы, пожалуй, не станем, как бы правдоподобно они ни выглядели.
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