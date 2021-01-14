Компания Capcom объявила о том, что ровно через неделю — 21 октября — проведёт мероприятие Resident Evil Showcase, основное внимание во время которого будет уделено новому проекту в знаменитой франшизе — Resident Evil Village. Как гласит описание небольшого тизера, 21 января мы увидим первые кадры игрового процесса и новый трейлер грядущей игры, а попутно узнаем новости касательно франшизы в целом.

реклама

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Resident Evil Village должна выйти в течение этого года. Утечки информации постоянно опровергают одна другую, поэтому опираться на них при указании даты выхода мы, пожалуй, не станем, как бы правдоподобно они ни выглядели.