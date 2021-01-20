Кажется, только невероятно далёкие от игровой индустрии люди не в курсе масштабных проблем, которые постигли на релизе Cyberpunk 2077 и в особенности её консольные версии. Естественно, о ситуации с самым долгожданным проектом прошлого года осведомлён и глава Valve Гейб Ньюэлл, прокомментировавший её в интервью новозеландскому изданию 1 News.

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Ньюэлл пояснил, что успел ознакомиться с Cyberpunk 2077, однако сделал это на PC, где масштаб и количество проблем несравнимо ниже, чем на базовых консолях прошлого поколения. Главе Valve понравился проект, и он отметил, что его создавали действительно талантливые люди. По мнению Ньюэлла, несправедливо «бросаться камнями», поскольку в принципе выпустить что-то столь амбициозное и сложное — это уже само по себе потрясающее достижение. Учитывая историю поддержки CD Projekt RED своих игр, Ньюэлл не сомневается, что со временем Cyberpunk 2077 доведут до удовлетворяющего сообщество уровня качества.

Естественно, издание 1 News не упустило возможность задать Ньюэллу вопрос о Half-Life 3, Portal 3 и загадочной игре под кодовым названием «Цитадель» (Citadel), слухи о которой появлялись ещё в позапрошлом году. Что касается судьбы Half-Life и Portal, то Ньюэлл поступил мудро и заявил, что много лет прекрасно живёт, не отвечая на этот вопрос. В отношении проекта под кодовым названием Citadel Ньюэлл уточнил, что внутри Valve существует масса различных рабочих и кодовых названий, которые, к тому же, имеют свойство со временем меняться.

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В стенах Valve готовятся новые проекты, и когда настанет нужный час, их обязательно анонсируют. Что это за проекты, впрочем, пока остаётся лишь догадываться.