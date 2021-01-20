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Творческий руководитель The Last of Us Part II не отказался бы от возможности сделать новую игру во вселенной Half-Life

Но (к счастью?) это пока лишь теории и мысли вслух.
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Творческий руководитель собравшего абсолютное большинство наград «Игра года» в минувшем году проекта The Last of Us Part II Нил Дракманн не отказался бы от возможности поработать над проектами в созданных другими коллективами франшизах. По крайней мере, такой вывод можно сделать из его короткой переписки с бывшим редактором издания IGN Грегом Миллером.

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Миллер чисто гипотетически поинтересовался у Дракманна, над новой игрой в какой уже сформировавшейся франшизе он хотел бы потрудиться. Дракманн ответил списком из пяти первых пришедших в голову франшиз: Punisher, Half-Life, Ghost Rider, Hotline Miami и Cowboy Bebop.

Впрочем, как минимум в обозримой перспективе Дракманну это не грозит: в настоящее время он трудится над сценарием для сериала по The Last of Us, а в конце года был назначен сопрезидентом студии Naughty Dog, тем самым получив новые обязанности, которые также отнимают массу времени. Какой бы стала Half-Life под чутким видением и руководством Дракманна, можно только фантазировать.

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