Творческий руководитель собравшего абсолютное большинство наград «Игра года» в минувшем году проекта The Last of Us Part II Нил Дракманн не отказался бы от возможности поработать над проектами в созданных другими коллективами франшизах. По крайней мере, такой вывод можно сделать из его короткой переписки с бывшим редактором издания IGN Грегом Миллером.

Миллер чисто гипотетически поинтересовался у Дракманна, над новой игрой в какой уже сформировавшейся франшизе он хотел бы потрудиться. Дракманн ответил списком из пяти первых пришедших в голову франшиз: Punisher, Half-Life, Ghost Rider, Hotline Miami и Cowboy Bebop.

Впрочем, как минимум в обозримой перспективе Дракманну это не грозит: в настоящее время он трудится над сценарием для сериала по The Last of Us, а в конце года был назначен сопрезидентом студии Naughty Dog, тем самым получив новые обязанности, которые также отнимают массу времени. Какой бы стала Half-Life под чутким видением и руководством Дракманна, можно только фантазировать.