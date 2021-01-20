Несмотря на то, что Ghost Recon Breakpoint стала для Ubisoft «неудачным ребёнком», о котором принято молчать на встречах с друзьями и родственниками акционерами, в определённом смысле проект получился достойным внимания, и разработчики несмотря ни на что продолжают его обновлять и поддерживать новым контентом.

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Но с «онлайном» всё равно заметные роблемы, поэтому в этот четверг, 21 января, в Ghost Recon Breakpoint стартует акция временного бесплатного доступа: любой желающий сможет поиграть в данный проект вплоть до 24 января включительно, сохранив при этом прогресс с возможностью его продолжения после покупки полной версии игры.

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Акция бесплатного доступа приурочена к специальному игровому событию-кроссоверу с Rainbow Six Siege, по сюжету которого, на архипелаге Ауроа произошла утечка опаснейшего боевого отравляющего газа, из-за цвета дыма которого его тут же прозвали «Янтарной смертью». Расследовать произошедшее на архипелаг прибудут трое оперативников команды Rainbow — Финка, Тэтчер и Эш. Само событие пройдёт значительно дольше, чем бесплатные выходные: до 31 января включительно.