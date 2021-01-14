Через неделю в Ghost Recon Breakpoint стартует событие-кроссовер с Rainbow Six Siege
Внутриигровые события и играх с сервисной моделью уже воспринимаются как данность; примерно также воспринимаются и события-кроссоверы с другими играми, особенно, когда они принадлежат к одной глобальной франшизе. После дневной утечки информации Ubisoft подтвердила, что 21 января в Ghost Recon Breakpoint стартует специальное событие, в котором примут участие персонажи Rainbow Six Siege: «ивент» назвали «Янтарным небом» (Operation Amber Sky).
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По сюжету, на острове Ауроа произошла масштабная утечка токсичного газа, который из-за своего цвета сразу же получил название «Янтарная смерть». Чтобы расследовать причины утечки газа на остров прибыли трое оперативников «Радуги» — Тэтчер, Эш и Финка.
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Событие пройдёт десять суток — за это время игроки должны успеть получить все эксклюзивные награды и предметы.
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