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В Civilization VI скоро появится Вьетнам, новый лидер и специальный режим с корпорациями

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Firaxis Games продолжает исправно снабжать Civilization VI новым контентом посредством сезонного пропуска New Frontier Pass. Сегодня разработчики представили нашему вниманию грядущее обновление, которое добавит в игру целую новую цивилизацию — Вьетнам, — нового предводителя, управляющего сразу двумя нациями (одной из двух) по выбору игрока, а также дополнительный игровой режим, вдохновение для которого разработчики явно черпали из Civilization IV.

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Итак, следующей игровой цивилизацией станет Вьетнам. Пока что подробностями и уникальными свойствами Вьетнама разработчики не делятся, но из контекста становится понятно, что эта нация как-то будет использовать свой богатый опыт жизни на реках и в лесах.

Новым лидером станет завоеватель Хубилай. Этот правитель сможет стать лидером или Китая, или Монголии по выбору игрока. Информацией об уникальной лидерской особенности Хубилая разработчики пока также не делятся.

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Специально для игроков, ценящих в Civilization VI именно развитие, Firaxis придумала особый игровой режим под названием «Монополии и корпорации». По своей сути данный режим напоминает систему корпораций из Civilization IV, позволяя расширять использование редких ресурсов в своём государстве. В данном режиме игроки, обладающие лишними копиями редких ресурсов, могут создавать индустрии, дающие городу значительные преимущества вроде процентной прибавки к производству военных отрядов или дополнительного заработка. Великие люди могут устроить «апгрейд» индустрии, преобразовав её в корпорацию с ещё более мощными бонусами. Если всё сложится удачно, то ваша индустрия сможет стать монополистом, позволяя зарабатывать баснословные деньги и привлекать туристов, способствуя культурной победе.

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Вместе со всем вышеперечисленным в Civilization VI появится новый инфраструктурный объект — заповедник. Это особый район, который можно возводить только на нетронутых деятельностью человека клетках карты. Заповедник повышает престиж близлежащих клеток, а также производит культурный захват территории.

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Обновление выйдет 28 января.

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2k games firaxis games civilization vi
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