Take-Two совместно с двумя ведущими разработчиками Rockstar запатентовали новую систему и способ виртуальной навигации в виртуальной среде. Ну, такая формулировка значится в патенте. Ведущий программист искусственного интеллекта Саймон Парр и директор по технологиям Дэвид Хюнд спроектировали систему для навигации NPC, управляющих различными транспортными средствами. Прелесть этой разработки заключается в том, что она никак не ограничивается аппаратным или программным методом.

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Собственно, для чего придумана эта новая система — понять не так сложно. Когда-нибудь Rockstar анонсирует новую Grand Theft Auto, а в любой GTA есть большой город с жителями, поведение которых нужно симулировать изо всех сил. И вот, благодаря новой системе каждый NPC получит собственные параметры, описывающие массу тонкостей стиля вождения. Там будет и тормозной путь, и максимальная скорость, и скорость вхождения в повороты, и ускорение, и много чего ещё. Таким образом, поведение водителей станет более реалистичным, что в игре с открытым миром всегда важно.

В патенте указывается, что система эта может быть использована в сетевом режиме или через облачные сервисы, подключённые к устройству игрока. Осталось дождаться анонса GTA VI, который когда-нибудь случится.