Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Take-Two и Rockstar запатентовали систему навигации в игровой среде

Для GTA VI?
+
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 - пожалуй лучшее предложение на сегодня
Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли

Take-Two совместно с двумя ведущими разработчиками Rockstar запатентовали новую систему и способ виртуальной навигации в виртуальной среде. Ну, такая формулировка значится в патенте. Ведущий программист искусственного интеллекта Саймон Парр и директор по технологиям Дэвид Хюнд спроектировали систему для навигации NPC, управляющих различными транспортными средствами. Прелесть этой разработки заключается в том, что она никак не ограничивается аппаратным или программным методом.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3090 дороже 250 тр
RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит
RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое.
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Собственно, для чего придумана эта новая система — понять не так сложно. Когда-нибудь Rockstar анонсирует новую Grand Theft Auto, а в любой GTA есть большой город с жителями, поведение которых нужно симулировать изо всех сил. И вот, благодаря новой системе каждый NPC получит собственные параметры, описывающие массу тонкостей стиля вождения. Там будет и тормозной путь, и максимальная скорость, и скорость вхождения в повороты, и ускорение, и много чего ещё. Таким образом, поведение водителей станет более реалистичным, что в игре с открытым миром всегда важно.

В патенте указывается, что система эта может быть использована в сетевом режиме или через облачные сервисы, подключённые к устройству игрока. Осталось дождаться анонса GTA VI, который когда-нибудь случится.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rockstar take-two
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Take-Two и Rockstar запатентовали систему навигации в игровой среде
+
Похоже, первые бесплатные DLC для Cyberpunk 2077 выйдут позже, чем планировалось
4
В GOG проходит крупная распродажа ролевых игр разных поколений со скидками до 90%
+
Создатели Auto Chess анонсировали мобильную MOBA на её основе
1
Готовится ещё один крупный проект во вселенной PUBG
2
Company of Heroes 2 cпустя 7 лет после релиза получила обновление для 64-битных систем
3

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 48
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 30
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
14 января 2021 73
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
29
Добавляем старым кулерам поддержку сокета АМ4
61
Новогодняя распродажа – вечная лицензия на Windows 10 Pro за 1120 рублей
Дешевая и сердитая антимайнерская игровая сборка, которая позволит поиграть в 80% игр в 2021 году
25
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
31
Обзор материнской платы Gigabyte B550m Aorus Pro-P
66
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Простой гайд по повышению приватности и безопасности пользователя с помощью Windows 10 Sandbox
12
Total War Saga: Troy – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
16:50
Кучка спекулянтов(очень богатых) которые держат большое количество монет) развивают движение вверх, на пике продают большую часть, обрушивают рынок и когда он достигнет дна покупают снова и повторяют ...
Цена Ethereum достигла $1440 и обновила исторический максимум
peppery
16:49
А вот и мамкины экономисты подъехали. Деньги обеспечены спросом. Что ещё придумаешь?
Цена Ethereum достигла $1440 и обновила исторический максимум
grinberg
16:48
500-600 тысяч играющих только по СНГ.По Китаю больше миллиона .а есть еще Европа и Америка.
Wargaming приглашает игроков протестировать режим стратегии для World of Tanks
Александр Дедок
16:45
А все просто. На рынке криптовалют нет регуляторов как таковых. Есть несколько китов которые вложив прилично денег организуют движение вверх - через статьи в СМИ и т.д., потом на пике они скидывают мо...
Цена Ethereum достигла $1440 и обновила исторический максимум
Владик Непейцев
16:41
Подключил монитор через DP и HDMI потом в настройках монитора выбрал вывод через DP а оно остаётся через HDMI. Что мне делать? Монитор AOC 24G2U/BK видеокарта gtx 1660
NVIDIA исправляет проблему с выводом через DisplayPort у своих видеокарт через новые BIOS
Роман Чушев
16:40
Короче, на...ен они не нужны, время можно и на смартфоне глянуть, а это всё происки маркетологов
Перешел с фитнес-браслета на смарт-часы — делюсь впечатлениями
Tempestus Scion
16:38
Нет, это под силу только полноценному ИИ. Году в 30 внедрят, будет отличать и автоматом понижать социальный рейтинг дрочующего.
Традиция нарушена: Apple не выпустит IPhone 13 в этом году
Slow Mo
16:37
Погодь ,еще про наводнения ,пожары и землетрясения напишут-ждемс)))
Дефицит производительных компонентов будет усугубляться нехваткой подложек
Tempestus Scion
16:36
Можно переехать в Воркуту, там квартиры копеечные.
NVIDIA не планирует выпускать эталонную версию GeForce RTX 3060, поэтому цены могут сильно возрасти
troll
16:35
Так а зачем тогда переплачивать за то что не будешь юзать? :)
NVIDIA не планирует выпускать эталонную версию GeForce RTX 3060, поэтому цены могут сильно возрасти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем