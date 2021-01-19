После того, как на прошлой неделе CD Projekt выпустила видеоролик с извинениями за состояние Cyberpunk 2077 и планами на ближайший год, в так называемой дорожной карте обновлений игры было упомянуто, что бесплатные дополнения к ней выйдут после крупного патча 1.2 попутно с выпуском «множественных патчей и улучшений».

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По графику трудно было сказать, приведёт ли работа над исправлением ошибок к переносу выхода бесплатных DLC, и если да, то на какой срок. Но, похоже, официальный сайт Cyberpunk 2077 внёс ясность в этот вопрос. Как заметили внимательные пользователи, раньше в описании игры было указано, что бесплатные DLC начнут поступать в начале 2021 года. Теперь же в том же самом поле упоминаются «ближайшие месяцы». Как нетрудно догадаться, «ближайшие месяцы» — понятие растяжимое, и вряд ли в него укладывается период с января по февраль, который принято считать началом года.

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Официально CD Projekt RED указанную выше информацию не прокомментировала. Стоит отметить, что уже в ближайшие дни для Cyberpunk 2077 должно выйти обновление 1.1 — первое из двух запланированных крупных, решающих наиболее значительные ошибки игры.