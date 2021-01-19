Группа создателей модификаций из команды Drodo, ранее поработавшие над Auto Chess, объявили о создании мобильной MOBA-подобной игры в составе китайской компании Dragonest Game. Как и полагается для таких случае, конкретной информации по проекту не представлено почти нисколько.

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Мы знаем, что все персонажи будут взяты из Auto Chess и станут абсолютно бесплатными. Мы также знаем, что в игре зачем-то реализуют систему смены дня и ночи, не забыв про разрушаемость.

реклама #AutoChessMOBA: The Auto Chess themed MOBA game with ALL HEROES FREE😎😎😎



Chess characters from #AutoChess will become heroes in the MOBA game!



Features: all heroes free, no paid runes, day and night version system, destructible objects pic.twitter.com/dN7utBNgxp — Auto Chess (@AutoChess2019) January 9, 2021

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Ещё разработчики говорили про «честную MOBA без оговорок», и всё. Обещано также, что никаких схем pay-to-win в игре не будет. И на том спасибо. Остальных сведений придётся подождать.