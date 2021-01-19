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Создатели Auto Chess анонсировали мобильную MOBA на её основе

Сложно, но можно.
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Группа создателей модификаций из команды Drodo, ранее поработавшие над Auto Chess, объявили о создании мобильной MOBA-подобной игры в составе китайской компании Dragonest Game. Как и полагается для таких случае, конкретной информации по проекту не представлено почти нисколько.

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Мы знаем, что все персонажи будут взяты из Auto Chess и станут абсолютно бесплатными. Мы также знаем, что в игре зачем-то реализуют систему смены дня и ночи, не забыв про разрушаемость.

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Ещё разработчики говорили про «честную MOBA без оговорок», и всё. Обещано также, что никаких схем pay-to-win в игре не будет. И на том спасибо. Остальных сведений придётся подождать.

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omoikane
15:21
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VoidPtr
15:20
А как же юбики с условно сингловой серией FarCry, и AC? Та и TES 6 тоже вполне может быть синглой, или коопом
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Roditch
15:19
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Каа
15:13
Ну это правда: https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-managers/world-cancer-day-frontera-supercomputer.html
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troll
15:12
Господин Иванов, не всем нужны калориферы в виде видеокарт, некоторые ждут карт с адекватным потреблением. GTX 1070 потребляет 145W, а тут 3060 - 170W.
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Melofon
15:11
Нет, высер это то что ты написал, преимуществ куча, а если ты сидишь на дырявой дешманской механике то кто ж тебе доктор)))
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1injener
15:11
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NVIDIA не планирует выпускать эталонную версию GeForce RTX 3060, поэтому цены могут сильно возрасти
Сергей Моськин
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Neovision
15:09
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warmuza
15:09
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В GTA 6 появится возможность собственноручно возводить города, мегаполисы, и даже маленькие сёла
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