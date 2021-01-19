Разработчики из Iron Gate совместно с издательским подразделением студии Coffee Stain объявили о том, что ранний доступ к «выживастику» Valheim, действие которого разворачивается в сеттинге скандинавской мифологии, откроется уже через две недели — 2 февраля. Ценник пока неизвестен — опция предварительного заказа в таких случаях не предоставляется.

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Valheim разворачивается в огромном фэнтезийном мире, который явно придётся по душе любителям скандинавской мифологии и культуры викингов. По сюжету, наш герой стремится заслужить место в чертогах Вальгаллы, но прежде чем быть удостоенным такой посмертной чести, предстоит убедить богов в том, что герой этого достоин, сражаясь с монстрами, исследовав мир и оставив после себя великие артефакты.

Как гласит описание, Valheim совмещает в себе множество геймплейных элементов: от сражений и исследования мира до создания различных предметов, оружия и строительства целых крепостей с кораблями. На последних, кстати, можно будет отправиться в другие земли и распространить свою славу за пределы родного края.

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Долго ли авторы собираются продержать Valheim в раннем доступе, пока неизвестно. А вот нарочито «угловатый» и в целом устаревший графический стиль — это специально.